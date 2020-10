Furch-santos-laguna.jpg Julio Furch remata en el partido ante Pachuca. Lleva 100 goles en México.

El "Emperador", como se lo conoce en México a Julio Furch, anotó de tiro penal a los 50 minutos del primer tiempo, mientras que para Pachuca (fueron titulares sus compatriotas, el arquero Oscar Ustari, Gustavo Cabral e Ismael Sosa) había abierto el marcador apenas cuatro antes Luis Chávez.

Julio Furch en números

Olimpo (6 goles en 52 partidos)

San Lorenzo (0 goles en 9 partidos)

Arsenal (18 goles en 73 partidos)

Belgrano (8 goles en 18 partidos)

Veracruz (33 goles en 80 partidos)

Santos Laguna (67 goles en 158 partidos)

Resumen y Goles | Santos Laguna vs Pachuca | Liga BBVA MX - Guardianes 2020 - Jornada 14

El Emperador Furch en acción

Julio Furch • Mejores Goles y Jugadas 2018/19 • GC11HD

Por su parte, Pumas UNAM, conducido por el técnico argentino Andrés Lillini, le ganó como local 1 a 0 a Toluca y es segundo en la Liga de fútbol de México, en partido por la decimocuarta fecha.

El gol lo convirtió en contra de su propia valla el arquero mexicano Luis Palomera a los 20 minutos de la segunda etapa.

Integraron el plantel de Pumas, Favio Álvarez (ex Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán), Juan Dinenno (ex Racing Club) y Nicolás Freire (ex Argentino Juniors y Montevideo Torque de Uruguay).

En Toluca estuvieron también desde el inicio Alexis Canelo (ex Quilmes), Jonathan Maidana (ex River Plate), Rubens Sambueza (ex River Plate y Flamengo de Brasil), Gastón Sauro (ex Boca Juniors), e ingresó en el segundo tiempo Enrique Triverio (ex Argentinos y Racing).

La victoria ascendió a Pumas UNAM al segundo lugar del torneo mexicano con 27 puntos, apenas a 3 del líder, León.

La decimocuarta fecha finalizará este lunes con el encuentro que sostendrán, desde las 23 de Argentina, León (Emanuel Gigliotti) ante América (Víctor Aguilera, Santiago Cáseres y Leonardo Suárez).

=Posiciones=

León, 30 puntos; Pumas UNAM, 27; Tigres UANL y Cruz Azul, 26; América, 25; Monterrey, 23; Guadalajara, 22; Pachuca, 21; Santos Laguna, 19; Toluca, 17; Necaxa, 15; Puebla, Juárez y Tijuana, 14; Atlas y Mazatlán, 13; Querétaro, 12; y Atlético de San Luis, 11.