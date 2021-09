Enoumba confesó que “me gustaría jugar en el fútbol argentino: yo soy hincha de Boca, me gusta mucho el club”.

Contó lo siguiente: “Nací en Duala, Camerún, y desde chico soñé con ser futbolista. A los 18 años tuve la suerte de poder integrar un equipo de Primera División en mi país, ahí debuté y jugué tres años. Siempre fue mi sueño salir de Camerún y poder jugar de manera profesional en el exterior, así que agarré la oportunidad y me fui para Bolivia”.

“Me habría gustado defender los colores de Camerún, siempre soñé con eso, pero va pasando el tiempo y las cosas van cambiando. En Bolivia me abrieron la puerta, me dieron mucho cariño y me consideran como un hermano. Estoy muy feliz de haber recibido ese premio mayor para un futbolista, que es ser convocado a la Selección”, argumentó.