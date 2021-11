Juan Román Riquelme y una dura respuesta para Ruggeri

"Si un amigo mío o un familiar me dice que lo defraudé, me pondría mal porque se que me quiere. Ahora, si lo dice una persona que no tengo relación no me causa nada. Lo que dice ese muchacho para mí no cuenta", dijo Román en una entrevista con Halcones y Palomas, por TNT Sports, en referencia a los dichos del ex defensor de la Selección Argentina y actual panelista de TV.