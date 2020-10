Juan Musso fue operado con éxito y estará un mes inactivo

"Gracias a Dios salió todo bien y ya tengo en la cabeza volver a atajar lo más rápido posible", escribió Musso en su cuenta oficial de Instagram.

"Vamos selección esta noche", agregó el oriundo de San Nicolás en apoyo a sus compañeros de equipo que enfrentarán a Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El jugador de Udinese, de Italia, se operó en una clínica de la ciudad de Roma y este viernes ya podrá comenzar con la rehabilitación que le demandará al menos un mes.

El ex Racing Club se lesionó en la primera práctica que realizó en el seleccionado argentino el pasado lunes e inmediatamente fue desafectado de la convocatoria.

En su lugar, el entrenador Lionel Scaloni citó a Jeremías Ledesma, actual arquero de Cádiz, de España y ex Rosario Central.

