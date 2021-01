Juan Marital: "Queremos terminar esta fase con una victoria"

El futbolista de Huracán Las Heras aseguró: "Será un partido lindo para jugar, ellos vienen a buscar la clasificación para jugar la final y nosotros tenemos que ganar para quedar bien posicionados. Vamos a salir a buscar el triunfo en un encuentro que será complicado. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha, queremos terminar esta fase con una victoria para terminar en una buena ubicación de cara al segundo ascenso".

https://twitter.com/prensahuracan/status/1346883155127656458 ¡Juega Huracán!



Este domingo, el Globo recibe a @VillaMitreBB en el Gral. San Martín desde las 17.30



¡Vamos Globo! pic.twitter.com/0h8czYEGdA — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) January 6, 2021

Marital, que inició su carrera en el Tomba, dio su punto de vista sobre la ilusión de jugar por el primer ascenso, chance se perdieron con la derrota por 2 a 0 ante Olimpo. "Fue un golpe duro perder ante Olimpo, veníamos de dos triunfos consecutivos. Ahora eso lo dejamos atrás y en la segunda posibilidad que tenemos de ascender", sostuvo.

Con respecto a jugar de lateral izquierdo y volante, admitió: "Me gusta jugar de las dos posiciones, me siento más cómodo de lateral. Jugando de volante a veces se pierden algunas costumbres como jugar de espalda, pero es cuestión de trabajarlo día a día. Ahora lo estoy haciendo de volante y me gusta mucho".