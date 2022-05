Juan Manuel Sara y la falta de efectividad del Deportivo Maipú

Juan Manuel Sara maipu.jpg Juan Manuel Sara aseguró que a su equipo le faltó tener efectividad. Foto: Deportivo Maipú

El responsable del equipo dejó las sensaciones de la derrota y manifestó: "El equipo genera situaciones y no las puede meter, es una realidad que estamos viviendo. No me gustó el primer tiempo del equipo y en el segundo con los cambios mejoramos, tuvimos mucho más juego, situaciones y no pudimos convertir".