El ex ayudante de Diego Martínez aseguró: "Nos empezaron ganando el partido con una jugada que sabíamos que habían practicado, después el equipo se repuso y pudo empatarlo, estuvimos cerca de ganarlo y también de perderlo. Quería ganarlo el partido y no me voy contento por el resultado y la sensación es un poco de bronca".