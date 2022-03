Juan Manuel Sara: Es una lástima

Ante la consulta de si esperaba algún incidente teniendo en cuenta lo que ya ocurrió ante Instituto, asumió. "Yo pensé que no iba a pasar más. En realidad nunca uno piensa que pueden pasar este tipo de cosas".

maipu-1.jpg Juan Manuel Sara lamentó la suspensión del encuentro que Deportivo Maipú ganaba 1 a 0

Juan Manuel Sara reveló como estaba el arquero visitante Cristian Correa y lo que le dijo el árbitro al decidir la suspensión: "Tenía una marca en la espalda ¿y contra eso que voy a decir?. Es un compañero, uno fue futbolista, y si él dice que no puede jugar no podés hacer nada. El árbitro le preguntó al jugador, él dijo que no podía jugar y nos tuvimos que ir".

"Duele y mucho y uno no entiende que los hinchas del propio club hagan algo como esto", lamentó Sara asumiendo que probablemente habrá sanciones para el club: "Seguramente algo pasará, gratis no va a salir. Tendremos que jugar lo que queda del partido y después dirán dónde, cómo y que va a pasar. Es una lástima".

Fotos: UNO/Martín Pravata