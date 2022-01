Juan-Manuel-Perez.jpg

-¿Cómo es tu actualidad en Italia?

-Estoy adaptándome, llevo más de un mes, cuesta porque tengo que aprender bien el idioma para meterme del todo, pero creo que poco a poco voy a ir acostumbrándome y así va ser más fácil el día a día.

-¿Cómo es el club y cómo es la ciudad?

-Es un club lindo y ni hablar de la ciudad, estoy en una zona de mar. En realidad la isla Sardegna es muy bonita y tiene unas playas increíbles con aguas color turquesa.

-Tuviste algunos inconvenientes cuando llegaste a Italia. Contá qué te pasó

-Sí. Llegué a un club que habíamos acordado un sueldo y no me lo cumplió, así que hablé para irme a otro lugar, no me sentía cómodo y bueno salió esta posibilidad.

-¿Te encontraste algunos argentinos en Italia?

-Está lleno, hay argentinos por toda Italia y en la isla donde estoy hay muchos ja ja.

-¿Cómo está la pandemia y las restricciones?

-La verdad está un poco complicado, ahora volvieron las restricciones en muchos lugares, hay bastantes casos así que ojalá no se agrave más.

-¿Recordás el día que te probaste en un club en tus inicios?

-Sí recuerdo muchos momentos. Pero bueno, el que tengo más marcado fue cuando era chico y me fui a probar a River. Estuve en la pensión y en ese momento habían varios jugadores del plantel mayor, como los Funes Mori, Afranchino y Lanzini.

Juan-Manuel-Perez-1.jpg

-¿Cómo fue tu paso por España?

-Estuve seis meses, que fue lo que duró el campeonato, no jugué mucho por varias cosas que pasaron en el club y que se manejaron de muy mala manera y hicieron que el equipo casi descienda. Pero me quedo con las cosas positivas, conocí gente con la que hasta el día de hoy nos hablamos y hicimos una linda amistad, de eso se trata también un poco esto.

-¿Cómo te fue en Chile?

-En Chile me fue bien, la verdad que me toco estar cinco años, donde pasé muchas cosas lindas. Es un país que me abrió las puertas para iniciarme en el profesionalismo y que también me dejó muchas personas que llevo en mi corazón.

-¿Qué recuerdos tenés de Gimnasia?

-Ufff todo, desde chiquito acompañaba a mi papá en todos sus partidos, viajes y entrenamientos con el plantel, hasta los 14 años que jugué en inferiores.

-¿Qué cosas sacaste de tu papá en el juego?

-Somos muy diferentes, yo creo que no puedo hacer una comparación.

-¿Qué fue lo mejor y lo peor que viviste en el fútbol?

-Lo peor es que quizás uno va con la ilusión a otro país a lucharla y se encuentra con que no todo es color de rosas, que no todo es como uno piensa y que se hace muy difícil el día a día pero hay que cerrar los ojos y darle nomás. Lo mejor del fútbol fue que viajé mucho, conocí muchos lugares y sigo conociendo.

Otros datos del delantero

Juan Manuel Pérez nació el 14 de octubre de 1993 en Mendoza.

Su familia está integrada por sus padres, Marcela García (tiene 48 años) y José (50); y por sus hermanos Antonella (30) y Juan Ignacio (20). Su novia se llama Johana y tiene un hijo del corazón, Theo.

Sus clubes