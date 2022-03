Juan Espínola fue figura en Godoy Cruz y pidió disculpas por el nivel que tenía

El golero que había sido cuestionado por algunos simpatizantes, con mucha autocrítica dijo: "Hace varios partidos que había bajado mi rendimiento, ahora pudimos mejorar, en esto no hay otra cosa que seguir trabajando y tener el apoyo de la familia y Dios en mi primer lugar".

"Quiero agradecerles a mis compañeros que dejaron todo en la cancha, y al hincha de Godoy Cruz que siempre nos apoya en las buenas y en las malas y pido disculpas por el bajo nivel que tuve. Son cosas que pasan en el fútbol y siempre voy a dejar todo para sacar a Godoy Cruz adelante", continuó diciendo con una gran autocrítica.

Espínola con mucha alegría manifestó: "Este es el nivel que tengo que mantener, me voy contento con el rendimiento que he tenido, todos los compañeros me necesitan, como yo a ellos".

El paraguayo a la hora de analizar el triunfo ante el Globo, aseguró: "La verdad que tuvimos un buen partido, con varias intervenciones importantes, pudimos levantar el nivel de juego y Godoy Cruz pudo ganar. Nos vamos contentos por esta gran victoria que nos permite sumar en la tabla".

Por último les dejó un mensaje a todos los hinchas del tomba al decir: "Voy a dar todo para dejar el al club en esta categoría. Godoy Cruz es de primera".

Fotos: gentileza Prensa Godoy Cruz.