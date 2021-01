Juan Cruz Bolado y sus sensaciones por irse de Godoy Cruz

El "uno", en diálogo con Ovación 90 (Radio Nihuil), contó que no se esperaba tamaña decisión sobre él. "Si bien sabía que iba a venir otro arquero porque era lo que se decía, no me lo esperaba entrenar apartado", dijo.

Y agregó: "Estoy hace 13 años en Godoy Cruz del cual soy hincha y le he tomado un cariño muy grande. Obviamente que quería seguir, pero soy empleado del club y me debo a lo que ellos decidan".

Juan-Cruz-Bolado-Godoy-Cruz1.jpg

Respecto a si le dieron algún tipo de explicación volvió a reiterar que "nadie me explicó nada. El gerente del club nos avisó en el vestuario que teníamos que entrenar apartados".

"Entrenamos a la misma hora pero en canchas separadas con un profe", reveló el arquero sobre la condición en la que entrenan.

Sobre su futuro no dio muchos detalles y explicó que se concentra en entrenar para llegar de la mejor manera a un nuevo club.

"La verdad que no estoy al tanto porque de eso se encarga mi representante. Yo me enfoco en hacer una buen pretemporada, dentro de lo que se puede, para llegar bien al club que me toque ir. Lo único que quiero es atajar", aseguró.

Sobre si su salida en los primeros minutos en la derrota ante Vélez influyó sobre su situación comentó: "Sufrí una baja de azúcar, creí que si no salía iba a perjudicar al equipo y a mi mismo. No lo pongo en la balanza. Cuando tuve que jugar respondí, según mi criterio. Dejé todo por esta camiseta, me hice un corte de seis puntos para que la pelota no entre al arco, eso quedó marcado".

Por último volvió a remarcar que no siente dolor ni bronca y si bien es una decisión ajena no la comparte: "No es dolor ni bronca, se tomó una decisión ajena a mi la cual respeto, pero no la comparto. Soy un empleado del club y voy a estar agradecido de por vida a Godoy Cruz que cumplió mi sueño. Me hizo feliz a mi y a mi familia, eso no tiene precio".

"El fútbol es así y son las reglas del juego", cerró Juan Cruz Bolado.