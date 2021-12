Juan Cruz Bolado quiere seguir creciendo en el arco de Maipú

juan cruz bolado horizontal uno.jpg

El guardavallas se refirió a sus metas personales y admitió: "Me gustaría seguir creciendo como arquero y seguir teniendo continuidad en mi puesto. Quiero lograr grandes cosas con este club que me ha dado tanta confianza. He sumado mucha experiencia en el Deportivo Maipú y la continuidad para un arquero es muy importante".