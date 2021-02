Juan Brunetta no seguiría en el Parma: ¿vuelve al Tomba?

Vale mencionar que Brunetta tiene contrato con el Tomba hasta el 30 de junio de 2025, su préstamo en el Parma es hasta junio de 2021 y si logra jugar al menos 45 minutos en 22 partidos, el Crociati deberá comprarlo.

Sobre esta situación comentó: "Fue un buen inicio, con goles, pero ahora no estoy jugando mucho. Es medio raro. No creo que tenga que ver con mi contrato".

brunetta-1 (1).jpg

El Parma marcha penúltimo en la tabla de posiciones de la Serie A con 13 puntos y está en zona de descenso.

"Van pocos partidos y solo pienso en jugar. Me dijeron que no me veían bien físicamente, pero no creo que tenga que ver con la cantidad de partidos que los obliga a comprarme", reiteró el joven de 23 años.

Respecto al interés de Racing reveló que recibió el llamado de Juan Antonio Pizzi para conocer su situación. "Me llamó Pizzi, hablamos, pero es complicado porque tengo contrato en Parma hasta junio y pertenezco a Godoy Cruz".

Sobre la Selección argentina Sub23, equipo que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio, contó: "Del seleccionado me llamaron, hablé con el técnico y esperando a ver si esta la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos".

brunetta.jpg

Por último contó que cuando llegó a Italia dio positivo de coronavirus y no la pasó para nada bien. "A penas llegue a Parma tuve Covid y la pasé mal. Estuve con fiebre, sin gusto y con dolor de cuerpo. Encima después me saltó una secuela cardiológica, pero ya pasó", cerró.