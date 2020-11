Juan Amieva se afianza en Independiente Rivadavia

"Los amistosos nos sirven mucho para sumar minutos de fútbol, tenemos que seguir mejorando en el funcionamiento. Hay que seguir trabajando y reafirmar lo bueno que hemos hecho en estos ensayos", dijo el ex Estudiantes de San Luis.

Y agregó: "A medida que han transcurrido los entrenamientos y los amistoso nos vamos conociendo más los jugadores. Marcelo Straccia está en la búsqueda del equipo de cara al reinicio del torneo".

Al delantero le tocó marcar un gol en el amistoso que la Lepra le ganó 2 a 1 a Huracán Las Heras en el Malvinas Argentinas, sobre esta situación admitió que para un delantero siempre es importante marcar un gol"

"Pero para mí lo más importante es el rendimiento del equipo y que el equipo gane", cerró Juan Amieva.

Amieva y su opinión sobre el posible formato del torneo

El experimentado delantero dio su punto de vista sobre el posible diseño de la Primera Nacional y no se guardó nada. "Es un poco molesto, tedioso, no saber como será el formato, primero iba a comenzar el 7 de noviembre y ahora dicen el 21. Ya han salido varias versiones de distintos formatos y nos deja con mucha incertidumbre, la cabeza te afecta un poco. No sabemos si será eliminación directa y tenemos que estar preparado para jugar el torneo que se decida disputarse", opinó.

Por último, el delantero de Independiente Rivadavia se refirió a jugar sin la presencia de los simpatizantes y admitió que "será raro y algo atípico entrar a la cancha y no ver a los hinchas".

"Pero por lo que se está viviendo en el país es lo mejor, lamentablemente este virus no da tregua. Lo mejor es que la gente se quede en su casa y que evite aglomeraciones, ver los partidos desde la casa que también los van a disfrutar", finalizó.