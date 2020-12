Juan Amieva, el héroe del gran triunfo de la Lepra

Amieva horizontal.jpg

El Tanque habló con Ovación y sobre las sensaciones del heroico triunfo de la Lepra reconoció: "Sentí una alegría enorme más por el triunfo. Necesitábamos ganar un partido, lo veníamos buscando y no se daba la victoria. Estoy muy contento primero por el triunfo ante Nueva Chicago y después por el gol sobre la hora. Me pone contento por el apoyo que hemos tenido de los hinchas que no pueden entrar a la cancha".