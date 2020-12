José Méndez y su ilusión con el arranque ganador de Maipú

El ex jugador de Independiente Rivadavia habló al respecto del arranque ganador del equipo maipucino. "Nos habíamos propuesto ganar los dos primeros dos partidos. Es muy importante en este torneo corto este arranque ganador que hemos tenido", comenzó contando al tiempo que agregó: "en lo personal me he sentido muy bien en los minutos que jugué".

Respecto a la categoría, que es la primera vez que la juega, el Loco Méndez admitió que "es una división muy dura, no te dan muchos espacios, se corre mucho y te pegan mucho. Por suerte he podido entrar y rendir, Luciano (Theiler) siempre me pide que vaya para adelante".

Méndez Horizotnal uno.jpg

Sobre el rival del próximo domingo, que será Sansinena en General Cerri comentó: "Es otra final que tenemos, esta es una fecha clave. En el caso de ganar le sacaríamos diferencia a Villa Mitre que tiene fecha libre. Nosotros queremos ser un equipo protagonista de local y de visitante".

"Este equipo se armó para ascender, sabemos que es difícil y hay que ir paso a paso. Todos los equipos se han preparado para poder subir de categoría. Tenemos que ir partido por partido. Es un incentivo para nosotros haber ganado los dos primeros partidos. En cada encuentro hay mucho en juego", explicó.

Con respecto a los buenos delanteros que tiene Deportivo Maipú dio su punto de vista: "Hay muchos jugadores en ataque que son picantes y que han podido marcar. Eso es bueno para tener confianza".

Sobre si se siente para jugar desde el arranque reconoció sentirse bien y "estoy esperando que el entrenador me de la oportunidad para demostrar que puedo jugar los noventa minutos".

Por último José Méndez habló del grupo que se ha formado y subrayó que "hay un plantel muy competitivo, los que estamos afuera lo potenciamos a los titulares para que se no relajen".

"Cuando entramos demostramos que queremos jugar y la verdad que es una competencia muy sana. Estamos muy -metidos y comprometidos", cerró.