José Méndez: "Es una final ante Villa Mitre y hay que ganar"

El equipo de Calle Vergara es el escolta del líder Villa Mitre (está a un punto) y si gana será puntero. En el caso de perder ya no podrá jugar la primera final del ascenso, quedará con 7 puntos y el conjunto bahiense le sacará cuatro puntos a una fecha del final.

El Loco Méndez fue claro en sus conceptos y dijo: "Nos dolió mucho la derrota ante Olimpo, es una final ante Villa Mitre y hay que ganar. Necesitamos los tres puntos como sea para volver a estar punteros y llegar con posibilidades a la última fecha ante Deportivo Madryn, para llegar a la final por el primer ascenso".

El exIndependiente Rivadavia agregó: "Será una fecha clave, la tabla se puso al rojo vivo a dos fechas del final, y si te relajás te pasan por arriba. En estas instancias cuando te convierten un gol es difícil revertir un resultado, son todos partidos decisivos y hay mucho en juego".

Sobre la derrota ante Olimpo (es la única caída que sufrió el equipo de Theiler) aseguró: "Fue un golpe duro perder ante Olimpo, en el primer tiempo lo pasamos por arriba. Nos convirtieron un gol y fue muy difícil revertir el resultado, desperdiciamos una gran oportunidad de sacarle ventajas a los equipos que venían abajo".

El experimentado jugador está feliz por haber jugado su primer partido como titular ante el Aurinegro y reconoció: "El entrenador me dio la oportunidad de jugar y me sentí muy bien. Siempre voy a sumar desde el lugar que me toque".