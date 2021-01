José Mansur defendió su gestión en el Tomba

mansur.jpg

“Godoy Cruz no tuvo problemas económicos y estuvimos ordenados durante la pandemia. Tal vez tuvimos que hacer algunos ajustes. Tuvimos la mala suerte de que fuimos el único equipo de la Argentina que no cobró el ATP, no nos lo pagaron. No salió y nos lo rechazaron siempre desde el Gobierno. Hicimos gestiones y nos movimos por todos lados. Seguramente les figurará a ellos la solidez económica del club y por eso no nos lo habrán dado. Creo que hacer las cosas bien es hacer un deber cumplido y obligatorio que tenemos los dirigentes. Si querés crecer, no tenés otro camino. Deportivamente, hubo que hacer ajustes y lamentablemente nos fue mal. Entiendo a la gente. Todos vamos a la cancha y es complicadísimo cuando los resultados no se te dan”, explicó Mansur.

mansur3.jpg

El dirigente del conjunto bodeguero se refirió al trabajo que se vienen realizando a lo largo de los años: “Si no tenés una estructura organizada y todo en orden, es imposible poder crecer. Y el formato y crecimiento que ha tenido Godoy cruz en todos estos años, es gracias a tu estructura. Después, deportivamente, se puede tener etapas buenas y malas. El horizonte que tiene que tener el club, tiene que hacerse con la misma gente. Es un legado que tiene que quedar. Es una condición imprescindible para mantenerse y crecer. En quince años, Godoy Cruz viene achicandole diferencias a clubes que llevan cien años en primera”.

Pepe Mansur también agregó sobre este tema: “En cuanto a infraestructura, Godoy Cruz hoy en día está posicionado como un equipo de elite. Uno que vive el día a día, diría que el noventa por ciento de las horas se lo dedicamos al club. En el predio de Coquimbito se ha visto un crecimiento muy importante. Este año aprovechamos la pandemia y en la sede social se han hecho muchísimas obras, ha quedado divina. En lo deportivo, hemos tenido buenas épocas y un muy mal año, para desgracia de nosotros, de la gente, del hincha. Pero con trabajo se puede revertir”.

mansur1.jpg

Por último, el presidente del Tomba se dirigió a los seguidores del Expreso. “Hay mucha gente que puede estar disconforme, que puede haber presentado algún tipo de queja, pero diría que en su gran mayoría no es socia del club. Pero también hemos recibido mensajes en apoyo a la gestión. Tenemos la firme convicción de que sabemos por lo que luchamos y lo que queremos. Estamos convencidos de que lo deportivo lo vamos a revertir y la institución va a seguir creciendo. Mientras no cambiemos los objetivos que tenemos, el club va a seguir en franco desarrollo. Tenemos reservas que las vamos a disponer para armar un equipo con los refuerzos que se necesita. Considero que tenemos un muy buen plantel, joven, y necesitamos algunos jugadores que tengan ‘200 partidos en el lomo’, como se dice”, aseguró.