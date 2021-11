Mansur horizontal uno.jpg

José Mansur sobre los comicios que debían celebrarse este domingo 7 de noviembre opinó: "La semana que viene haremos una presentación judicial para que las elecciones se hagan lo antes que se pueda. Ellos sabían que tenían la lista impugnada y sabiendo que no estaba correcta, decidieron hacer esta movida y posponer la elección para no quedar mal con su gente. Han querido meter la política adentro del club. Lo único que han generado con esto es desprestigiar la imagen del club. Buscan el protagonismo y el bien propio, no el bien de Godoy Cruz, justo coincide que estos chicos (de Renovación bodeguera) están vinculados con La Cámpora".