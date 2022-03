José Carreras y la suspensión: "Lo que sucedió es una cagada"

josé Carreras horiontal uno.jpg

Al salir de los vestuarios, manifestó: "No estó bueno esto. Hablando mal y pronto es una cagada. Si el arquero no está en condiciones no podemos seguir. No podemos obligar a que lo cambien. El manifestó que no podía continuar y yo vi que la bengala encendida le pegó en la espalda".

Carreras continuó diciendo: "El partido se suspendió a los 44' minutos del segundo tiempo. Ahora haremos el informe al Tribunal de Disciplina de la AFA y ellos decidirán. Lo que veo que el arquero estaba por sacar, cae una bengala que le pega en la espalda y después cae el arquero. Deduzco que la bengala estaría prendida porque le dejó una marca en la remera y en la espalda".

"La bengala, si me lo piden, será parte del informe", agregó.

"El jefe del operativo no decide, primero está la salud del arquero que dijo que no podía seguir", cerró José Carreras.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1506739274720309249 "Cristian Correa":

Por la suspensión del partido entre Deportivo Maipú y Tristán Suárezpic.twitter.com/mbkB8mHZY1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 23, 2022

Ahora habrá que ver que sucede con este encuentro, si se seguirá jugando y si hay riesgo de que el Deportivo Maipú sufra alguna suspensión para jugar en su estadio.

El apoyo del Pato Fillol

https://twitter.com/ubaldofillol/status/1506767329618583553 Todo mi apoyo al colega Cristian Correa, arquero de @TSuarezOficial. Basta de violencia!!! https://t.co/dwnsx7UkrN — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) March 23, 2022

Fotos: Martín Pravata (UNO).