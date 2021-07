Toledo también detalló que desde hace veinte años tiene una escuela de fútbol (está integrada por chicos de 4 a 15 años) en Las Heras.

Jorge-Toledo-2.jpg

-¿Cómo surgió la posibilidad de ser captador de talentos en el Millonario?

-La posibilidad surgió hace diez días a través del director de captación Daniel Brizuela,. que me llamó por teléfono.

-¿Cómo estás al tener esta responsabilidad y este lindo trabajo?

-Estoy muy contento, estuve mucho tiempo esperando esta oportunidad, es lo que más me gusta hacer.

Jorge-Toledo-4.jpg

-¿Qué relación tenías con Luque y qué representó para vos en el fútbol?

-Leopoldo era un crack como jugador y como persona, trabajé con él en las escuelitas que estaban en el estadio Malvinas Argentinas.

-¿Cómo te fue en Talleres de Córdoba y Lanús?

-Gracias a Dios en talleres de Córdoba y en Lanús me fue muy bien, fue una gran experiencia trabajar en esos clubes.

-¿Te sentís un mendocino más?

-Si me siento un mendocino más, hace mucho tiempo que estoy acá y mis hijos nacieron y se criaron acá.

-¿Qué significa Andes Talleres en tu vida?

-Andes Talleres es todo para mí. Siempre está presente por arriba de todo, me dio todo, me educó y me formó como jugador. Tengo muchos amigos en en el club y muy buena relación con todos la gente de allí.

-¿Cuál fue tu mayor alegría en el fútbol?

- Bueno tengo muchas alegrías en todos los clubes dónde jugué, pero la más grande se dio cuando mi hijo Matías Nicolás debutó en Gimnasia La plata contra Patronato, lo veía por televisión y se me caían las lágrimas, fue una cosa que él esperó mucho tiempo.

-¿Alguna anécdota de cuando eras futbolista?

-Me acuerdo de un, estábamos jugando en Talleres y concentrábamos en un hotel en el centro y con un gran amigo como Daniel Riestra le escondimos la cama al técnico que era el Cholo Converti. Cando se fue a dormir no estaba, hizo una reunión para todos a las 23 y bueno, a quien apunto fue a mí ja ja.

-¿Cómo te fue como técnico en el fútbol mendocino?

-Es como todo, siempre hay que tratar de que las cosas te salgan bien, lo más importante para mí es que hoy día en los clubes que trabajé hay muchos chicos en primera división y eso me alegra mucho

-¿Con quién tenés contacto en River y cómo trabaja el club en inferiores?

-Mi relación es con Brizuela. River es un club que trabajó mucho en infantiles e inferiores.

-¿Te identificás con el Millonario y con algún jugador de antes o de la actualidad?

- Sí, me identifico mucho con Matías Almeyda, teníamos la misma forma de jugar.

-¿Qué recordás de tus inicios en Colón?

-En Colón era muy pibe, tuve un paso muy rápido cuando era chiquito.

-¿Recordás el día en que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Lo que más recuerdo era cuando llegué a jugar y debutar con tan solo 17 años en Andes Talleres.

Mis inicios fueron en mi pueblo de Santa Fe, vivía enfrente de la cancha adonde está el club Doctor Manuel Gálvez que hoy juega la Liga Santafesina.

Mi pasión siempre fue el fútbol, es lo único que sabia hacer y bueno mi papá Mario siempre me acompañaba a todos lados.

-¿Qué compañeros recordás de cuando jugabas en Primera?

-Compañeros son lo que más me dejó el futbol, hoy en día tenemos un grupo muy lindo con jugadores de Talleres, si los nombro seguro que alguno se me olvida. Tengo varios amigos de mi paso en el '89 por Curicó Unido y que hasta el día de hoy estamos en contacto.

Jorge-Toledo-1.jpg

