Jorge Scolari se ganó un lugar en Independiente Rivadavia

Jorge Scolari independiente Rivadavia horizontal uno.jpg

El zaguero central con respecto al primer tanto que marcó con la camiseta de la Lepra reconoció: "La verdad que me dio felicidad el gol que me tocó anotar, sirvió para empezar a ganar el encuentro en nuestra cancha. Me fui feliz por el tanto y por el buen funcionamiento que tuvimos, que nos llevó a conseguir la victoria con un rendimiento muy bueno".