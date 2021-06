Jonathan Mazzola: "Sentíamos que el cuerpo se quedaba sin nafta"

Mazzola horizontal uno.jpg Jonathan Mazzola se ilusiona con el reinicio del Federal A.

Sobre el retorno de la competencia, Mazzola manifestó: "Estábamos con mucha incertidumbre. Sentíamos que el cuerpo se quedaba sin nafta y cuando nos comunicaron que volvíamos a competir nos inyectamos de ganas, de motivación. La noticia fue muy linda, estábamos nocaut".

"Ya pensábamos que el torneo ya no iba a regresar. Nos imaginábamos que el torneo regresaría después de la Copa América. No es lo mismo que se pare las competencias del ascenso que la Primera División donde los sueldos son otros. Nosotros subsistimos de mes a mes", reveló.

"En este parate le metimos mucho trabajo, hemos recuperado a algunos jugadores que estaba lesionados. Esto es lo positivo de los días en los que hemos estado sin competencia", agregó el volante.

El Globo venía entonado con los dos triunfos consecutivos ante Camioneros por 1 a 0 y Ciudad de Bolívar 3 a 1. "Nos acomodamos en la tabla con las dos victorias seguidas, estamos en zona de clasificación. Son triunfos que nos han dado confianza y que nos fortalecen".

"Estamos en la pelea pero ahora tenemos un partido muy duro en Viedma ante Sol de Mayo. Vamos con muchas ganas a jugar este partido. Ahora tenemos un largo viaje a Viedma, pero se disfruta", contó.

Sobre el Covid señaló: "No me ha tocado vivirlo en forma personal pero hay que tener los cuidados necesarios. No creo que encerrar a la gente sea la solución porque todos necesitan trabajar y alimentar a sus familias".

Fotos: Gentileza Prensa Huracán Las Heras y Martín Pereyra.