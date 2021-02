Joan Juncos se refirió a su salida de Huracán Las Heras

"Se trabó un poco el pase, entiendo al presidente que cuida lo suyo y la verdad que me fui muy enojado porque él siempre me recalcó que gracias a Huracán yo pude dar el salto", contó en Ovación 90 (Radio Nihuil) e inmediatamente agregó: "A mi Huracán me fue a buscar, no es que yo les golpeé las puertas y les dijo quiero jugar acá. Si bien yo respondí, fui humilde y me banqué todas, me molesta que se digan estas cosas".

Joan-Juncos-Gimnasia-y-Esgrima.jpg

Respecto a su salida de Huracán Las Heras dijo: "Salí en buenos términos, soy una persona educada, mis padres me educaron bien y nunca les voy a faltar el respeto. Me molestó que me digan que Huracán me dio todo y las veces que llegué al club fue porque me fueron a buscar".

"La última vez fue después de lo que pasó con mi viejo y me dijo que me quedara en Huracán cuando yo tenía ofertas mejores. Entonces que no diga que Huracán me dio todo porque no es así. Estoy agradecido al club y a la gente, hay dirigentes que se han portado muy bien conmigo. Cuando les comenté de salir me dijeron que si yo quería jugar en otra categoría no me iban a cortar las piernas, pero que no me podían dar libre, por eso se tramitó el pase", siguió.

Sobre sus especie de descargo comentó que "uno a veces se tiene que descargar, como él salió a hablar yo también quiero decir mi postura porque parece que los malos son los dirigentes que me querían dar a préstamo y yo".

Luego reveló que sí volvió a hablar con Rafael Giardini y que fue un tono más calmado. "Hablé con él y la verdad que estaba más calmado. Sé que el me quiere y no quería que me vaya y lo entiendo. Pero está mi postura que es la de seguir creciendo", cerró al respecto.

juncos horizontal

En cuanto a su arribo al Lobo y que ya se sumó a la pretemporada en Potrerillos, comentó: "Llegué bien, estoy muy contento y poniéndome a la par de mis compañeros".

"Estoy feliz por el esfuerzo que hicieron para que yo pueda llegar, pero al mismo tiempo tengo la responsabilidad de saber que se la jugaron por mi y tendré que responder", agregó.

"Diego (Pozo) ya me conocía, me tuvo en Gutiérrez. Me dijo que buscaba un mediapunta de mis características, hablamos y nos pusimos de acuerdo. A mi me gustó la posibilidad de jugar en la Primera Nacional, algo que buscaba hace rato. Recibí varias ofertas, pero mi idea era quedarme en Mendoza con mi familia", sentenció.

Por último Joan Juncos habló de sus nuevos compañeros: "Hay un grupo hermoso, una gran calidad de jugadores tremenda. Me voy a tener que poner al 110 por ciento físicamente para estar como ellos".