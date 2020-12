Joan Juncos, con ganas de revertir la racha negativa

Vale mencionar que el Globo no tiene puntos en el grupo ya que obtuvo dos derrotas consecutivas, ante Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, respectivamente.

El delantero arrancó hablando de la llegada del flamante entrenador Darío Alaniz. "Es un entrenador que conocemos, sabemos que tenemos que sacar esto adelante y trabajar el doble para empezar a sumar", dijo.

Y agregó: "Nos conoce a casi todos y sabe en la posición que podemos rendir cada uno. Esperamos que podamos conseguir los resultados positivos".

Con respecto a la salida de Martín Astudillo el goleador reconoció que les dolió su salida. "Es un entrenador que trabajaba muy bien y es muy buena gente junto a su cuerpo técnico. Teníamos una gran relación", expresó.

Sobre el partido ante la Juve puntana dijo que "es una final" y que "no nos sirve otro resultado que ganar".

"Tenemos que sacar la mayoría de puntos posibles. Si no podemos clasificar ahora para pelear por el primer ascenso, tenemos la opción de pode subir de categoría con la segunda posibilidad que tenemos", se esperanzó.

Joan Juncos habló de la racha negativa de Huracán las Heras: "Hemos perdido dos partidos en forma injusta, no merecemos no tener puntos en la reanudación del torneo. El fútbol es así, a veces la pelota no quiere entrar y el rival es efectivo y termina ganando los partidos. Hay que seguir trabajando y tratar de ganar estos partidos que nos quedan".

El jugador que se inició en Godoy Cruz se refirió a su momento personal: " Me siento muy bien físicamente, fue un bajón no jugar el primer partido por la lesión que tuve y espero dar lo mejor por esta camiseta cuando me toque jugar".