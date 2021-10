Joan Juncos, furioso por su expulsión en el empate del Lobo

Juncos Horizontal uno.jpg

El atacante del Lobo aseguró: "Me voy con bronca por la roja que me sacaron, no se si fue para que me expulsaran, no soy de los jugadores que le gusta dejar al equipo con diez jugadores. El árbitro vio que era roja y para mí no lo fue, el equipo pudo seguir adelante con un jugador menos".