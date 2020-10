Joan Juncos está feliz por el reencuentro con sus compañeros

El Monito volvió al Globo después de su paso por Real Potosí de Bolivia y se lo ve muy contento por su regreso al equipo de calle Olaoscoaga.

Con respecto al regreso a los entrenamientos, un pedido que había hecho el jugador hace unos días en una nota con Ovación, aseguró: "El hecho de poder entrenar con los compañeros me pone muy feliz. Aunque no podamos compartir nada por la pandemia, es un avance enorme y es lo que esperábamos, hemos vivido una semana muy linda".

Sobre el reencuentro con los compañeros, afirmó: "Fue algo especial ver a los compañeros. No nos veíamos en una cancha hacía mucho tiempo. Estamos acostumbrados a compartir cosas, a darnos un abrazo, pero ahora no se puede, el protocolo no lo permite".

El jugador que se inició en Godoy Cruz no ve la hora de hacer un poco de fútbol, aunque sea jugando un amistoso: "Tengo muchas ganas de hacer fútbol, se extraña muchísimo. Vamos de a poco y ya va llegar el momento de poder realizar una práctica de fútbol o jugar un amistoso".

Sobre su regreso a Huracán Las Heras consideró: "Estoy muy contento, con mucha ilusión, tenía muchas ganas de volver. Estoy muy agradecido a esta institución. Ahora vamos a prepararnos para afrontar el reinicio del torneo y ser lo más profesionales posibles".

Por último, se refirió al reinicio del torneo y afirmó: "Estamos a la espera de lo que se defina en el Consejo Federal. Lo más lógico es que se dispute un hexagonal, pero sabemos que los de arriba mandan".