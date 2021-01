Chalá, en dialogo con Ovación 90 (Radio Nihuil), adelantó que tiene boleto de avión para el lunes, dio detalles de la operación y sus sensaciones de llegar a Godoy Cruz. "Los clubes ya llegaron a un acuerdo, solamente falta estampar la firma. La sensaciones son muy buenas, voy a un club que es muy serio. La idea es que el club pueda estar en los primeros lugares", dijo.

Sobre su conocimiento del Tomba contó: "Me puse a leer, a investigar, he visto algunos partidos y es una institución interesante. En el último tiempo no le ha ido bien, pero que ha luchado por objetivos importantes".

Respecto a sus virtudes explicó que se considera "un jugador muy rápido y vertical que me gustan los duelos mano a mano. En mi país me ha ido muy bien dando asistencias y convirtiendo goles".

Por otro lado, Chala habló de su compatriota ex Godoy Cruz Jaime Ayovi. "Ha dejado una buena imagen en Godoy Cruz, yo voy para tratar de poder rendir en el club y hacer un buen papel para repetir lo que hizo Jaime".

Por último, el ecuatoriano manifestó que le seduce jugar en el fútbol Argentino por todo lo que genera. "Es un fútbol muy competitivo y es un lindo desafío poder jugar esta liga argentina".

"Estoy al tanto que Mendoza es una ciudad muy bonita y tenemos muchas ganas de conocerla", cerró.

