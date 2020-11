El rosarino fue despojado de la cinta de capitán en el Expreso. Su lugar lo ocupó el Nelson Ibáñez. Sobre esta situación, el jugador tombino confesó: “Hace dos semanas que se viene hablando y se ve que no hay nada para hablar. La realidad es que el técnico se decidió por el Loco Ibáñez. No pasó nada, sólo fue una decisión del técnico. En el vestuario estamos todos bien y tiramos todos para el mismo lado. Lo que se hable la verdad que mucha importancia no le damos”.