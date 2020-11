Jalil Elías: "Le dije a Ibáñez que tenía que ser el capitán"

"Me tocaba ser el capitán, hablé con Diego (Martínez, el DT) y me dijo que tenía que ser yo, pero cuando llegué al vestuario le dije al Loco (Ibáñez) que tenía que ser él porque es un viejo conocido del club", manifestó.

Elías había dejado de ser el capitán del elenco bodeguero porque habría llegado tarde a algún entrenamiento.

Luego se refirió a la vuelta de Santiago García al equipo. "Estoy muy contento por el Negro (el Morro), lo aprecio mucho y siempre quiero que esté entre los once porque nos ayuda mucho, pero son decisiones y hay que respetarlas. Los chicos que están jugando por algo lo están haciendo y hay que bancarlos también

"La verdad que no tenemos excusa, por ahí siempre se necesita un poquito de suerte, pero hay que seguir trabajando", dijo con relación a la cuarta derrota consecutiva del Tomba por la Copa de la Liga Profesional.

"No veníamos de hacer un mal partido contra River y ante Banfield tampoco lo hicimos, por ahí esto es lo que tiene el fútbol y hay que seguir metiéndole, no queda otra. Lo peor que podríamos hacer es bajar los brazos", añadió.

"Necesitamos como el agua un triunfo, futbolísticamente no estamos pasando por un buen momento, pero no somos los únicos. Es un torneo medio raro, estamos poniendo muchos chicos en Primera que están dando sus primeros pasos. Hay muchas cosas positivas que no se reflejan en el resultados", cerró.