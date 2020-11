Después de la práctica de este lunes en el predio de Ezeiza, el zaguero que es referente del equipo y del vestuario "xeneize", sostuvo que "sabemos cuáles son los puntos fuertes y las debilidades del rival (por Inter de Porto Alegre), lo importante es que nosotros estemos en el nivel que necesitamos para enfrentar a un equipo con jugadores de jerarquía".

Consultado sobre la decisión de la dirigencia boquense de que Guillermo Pol Fernández no juegue más en el primer equipo debido a su situación contractual (concluye el vínculo a fin de año y dijo que no quiere seguir en el club), como también sobre Julio Buffarini, quien no renovó aún su contrato, Izquierdoz afirmó que "esos temas son de los dirigentes y de cada futbolista. Los jugadores no nos metemos en esos asuntos".

Boca, con el DT Miguel Russo en el banco, jugará el miércoles a las 21.30 en Porto Alegre ante Internacional, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020.

La delegación boquense viajará este martes a las 18.30 en vuelo charter rumbo a Porto Alegre y después del encuentro ante el Inter pernoctará en Brasil, para regresar el jueves en horas del mediodía.

El plantel de Boca, con la tranquilidad de saber que todos los hisopados realizados durante el fin de semana dieron negativos, se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, en donde los jugadores realizaron trabajos tácticos y fútbol en espacio reducido.

El único futbolista que cumple aislamiento es el juvenil Gastón Ávila, contagiado de coronavirus por segunda vez en los últimos tres meses. El defensor podría incorporarse al plantel la semana próxima, después de cumplir con un nuevo testeo.