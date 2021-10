Iván Ramírez y una sincera autocrítica del presente de Gimnasia

Ivan Ramirez horizontal uno.jpg

Iván Ramírez mostró mucha autocrítica en sus palabras y reconoció: "Estamos con bronca y nos replanteamos de muchas situaciones que fueron sucediendo en el torneo, teníamos la ilusión de clasificar al Recudido, terminamos las primera rueda del torneo punteros. Sabíamos que en el caso de lograr los tres puntos ante Riestra teníamos alguna posiblidad de clasificar y ahora quedamos muy lejos".

"Es una situación que no nos pone bien, ahora tenemos tres partidos por jugar y queremos clasificar a la Copa Argentina del año que viene, también es una meta muy importante para el club y para nosotros, era uno de los objetivos que nos habíamos planificado cuando se arrancó este campeonato", agregó Iván.

El jugador añadió: "No pudimos sostener lo bueno que hicimos en la primera rueda, que fue muy bueno, sabíamos que nos había tocado una zona complicada con equipos que se reforzaron para ascender, que tienen mucho recambio. Nos deja tranquilos que en cada partido dimos el máximo por esta camiseta, nos da bronca que no pudimos ratificar la bueno que hicimos en la primera parte del campeonato, hubo partidos donde no ligamos".

El mediocampista además mencionó los malos arbitrajes que lo perjudicaron y dijo: "Perdimos muchos puntos por varios fallos que nos perjudicaron en forma clara y podríamos haber sumado varios puntos más. Hay que mirar para adelante y terminar el campeonato lo más arriba posible".

Luego hizo un balance de esta segunda etapa en el c lub y reconoció: "La verdad que me he sentido muy bien, solamente falté a un partido por acumulación de amarillas".

Sobre su continuidad opinó: "En diciembre se me vence el contrato, estoy pensando en dejar todo por Gimnasia y Esgrima en estos tres partidos que quedan por jugarse y terminar de la mejor manera, me siento muy cómodo en esta institución".

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.