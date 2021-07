Iván Ramírez: "No es una casualidad que seamos los punteros"

Iván Ramírez horizontal uno.jpg

Sobre esta gran campaña Ramírez aseguró: "Tenemos que defender lo que estamos logrando y sabemos que todos los partidos son finales. No es una casualidad que seamos los punteros, hay un mérito muy grande del plantel y el cuerpo técnico para llegar a ocupar esta posición y pelear con grandes de la categoría, que se armaron para pelear arriba. Todavía queda mucho y vamos paso a paso pero estamos con la ilusión de pelear por el ascenso".

"Fue importante haber quedado punteros después de tener fecha libre. Si no hubiera pasado lo del gol mal anulado a Meritello, hubiéramos sumado esos tres puntos y ampliado la diferencia. De todas maneras estamos contentos porque vamos primeros y queremos tratar de seguir por este camino en las tres fechas que quedan de la primera rueda"

Con respecto al choque frente al León, el volante opinó: "Ante Estudiantes en Río Cuarto es otra final. Ellos vienen de ganar y en su cancha son un equipo muy duro. Nosotros trataremos de encarar este partido como lo hemos hecho en todos los encuentros. Nos sentimos cómodos jugando de visitantes e intentaremos prolongar esta buena racha en la hemos ganado todos los puntos ugando fuera de Mendoza. Es algo poco visto ganar todos los encuentros de visitante pero será importante conseguir un buen resultado para seguir dando pelea en el torneo".

Sobre el arbitraje de Nelson Sosa, quien anuló un gol válido a Franco Meritello ante Deportivo Riestra, Iván Ramírez fue muy claro y dijo: "Nosotros dimos vuelta la página y pensamos en lo que viene, pero nos queda mucha bronca. Esto viene de más arriba, sabíamos que el árbitro nos iba a perjudicar pero nunca imaginábamos que nos iba a anular un gol tan evidente. Todos lo vieron cómo se reía cuando le decíamos que había sido gol".

Día y horario para jugar ante el Gasolero

Luego de visitar en Río Cuarto a Estudiantes, Gimnasia jugará en el estadio Víctor Legrotaglie ante Temperley. Este encuentro fue programado para el domingo 11 de julio a las 15.10 y será trasmitido por TyC Sports.

Se fue el Mágico

El delantero Santiago González, quien el pasado 30 de junio terminó su contrato en Gimnasia y Esgrima, no seguirá en el Lobo. El ex jugador de Deportivo Guaymallén no llegó a un acuerdo y retornó a San Lorenzo, club dueño de su pase.

