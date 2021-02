Iván Ramírez es el primer refuerzos de Gimnasia y Esgrima

"Tenía otras opciones y no sabía cuál era mi rumbo, pero ya está todo acordado y solo falta la firma para arrancar a entrenar", dijo Ramírez en diálogo con Ovación 90 (Radio Nihuil).

Y agregó: "Estoy muy feliz de volver a Gimnasia, un lugar donde me siento cómodo y principalmente con mi familia nos sentimos bien. Ahora hay que arrancar con todo".

Ramírez tenía propuestas para seguir en otros clubes, pero su deseo era regresar a Mendoza: "Si bien tenía una propuesta muy buena desde lo deportivo y lo económico, hablé con Fernando (Porretta) y le dije que ante propuestas similares iba a priorizar Gimnasia. Antes que nada le agradezco al presidente por el esfuerzo grande que hicieron para que yo venga".

Respecto a su vuelta a Gimnasia y Esgrima, ya jugó en la temporada 2019/2020, comentó: "Conozco a la mayoría de los chicos y si bien se fueron algunos y llegaron otros, el plantel es similar al que cuando yo estaba. A la hora de decidir esto fue fundamental porque es una apuesta en lo deportivo ya que hay una importante base para pelear el torneo, que es la ilusión que todos tenemos".

Por último Iván Ramírez se refirió a las ganas de pelear el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. "Vamos hacer todo lo posible para pelear arriba. Uno aspira a luchar por el campeonato, es un torneo re contra difícil con grandes equipos, pero nuestra aspiración es pelear el campeonato y ascender", cerró.

Su paso por la Liga Profesional de Fútbol

"Cuando me fui me costó tomar esa decisión, estábamos cómodos en Mendoza y en el club me sentía querido, y cuando se juntan esas cosas se hace difícil salir. Pero al ser un equipo de primera era un sueño, era un desafío nuevo para mí. Ahora el técnico me dijo que no iba a contar conmigo y era quedarme a pelearla o buscar club. Sin dudas que fue una experiencia muy linda", reveló.