Iván Ramírez confirmó que no seguirá en Gimnasia y Esgrima

El volante habló este viernes con Ovación, confirmó su partida del club y con emoción dijo: "Me duele irme de Gimnasia, es una decisión difícil la que tuve que tomar con mi familia, me siento muy identificado con los colores del Lobo, soy un agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas que me han demostrado tanto cariño. Tuve que tomar una decisión y me cuesta irme".

Sobre la chance de jugar en Belgrano, afirmó: "Está casi todo cerrado solamente falta firmar el contrato, el llamado me movilizó mucho, es una institución tan grande y con mucha historia que tiene aspiraciones de ascender y eso me sedujo".

Por último habló de los simpatizantes y su posible vuelta algún día. "Estoy sorprendido por todas la muestras de cariño que me han dado, me decían que me quedara y se han ganado un lugar en mi corazón, me saco el sombrero por ellos. Me encantaría algún día volver a Gimnasia y Esgrima", confesó.

El futbolista cumplió su segundo ciclo en el Lobo, luego de haberse ido a Central Córdoba de Santiago del Estero en el 2020 y retornó esta temporada para jugar nuevamente en el equipo del Parque en la Primera Nacional.

El mensaje emotivo que dejó Iván Ramírez en Instagram: "Hoy me toca despedirme nuevamente de este hermoso club, donde me han abierto las puertas por segunda vez, es una decisión difícil porque me sentí como en casa, sin dudas que Gimnasia tiene un lugar muy importante en mi corazón, pero estoy tranquilo porque siempre me brindé al máximo y trate de dar lo mejor de mí. Quiero agradecer a los hinchas por tanto cariño, a los dirigentes y cuerpo técnico que confiaron en mí, y sobre todo a mis compañeros por todo este tiempo compartido y por las amistades que me llevo".

Una baja importante

Iván Ramírez es una baja muy importante para Gimnasia y Esgrima, fue uno de los jugadores más regulares del equipo de Diego Pozo, en esta segunda etapa en el club. Se ganó el cariño de los simpatizantes del Lobo a fuerza de esfuerzo y sacrificio. Previamente se había desvinculado Cristian Llama, que tenía contrato hasta diciembre del 2023 y decidió interrumpir el vínculo.

Fotos: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.