Iván Moya, el hijo de Carlitos: "No me quedó otra que ser hincha de Boca"

Ivan-Moya.jpg

Como suele ocurrir en muchos equipos de Europa, el club pertenece a la empresa internacional FC Málaga City Academy que recibe jugadores de todo el mundo.

-¿Te hiciste hincha de Boca porque tu papá jugaba ahí? ¿Qué recordás de esos momentos?

-No me quedo otra ja ja. Era muy chico y hasta que crecí no fui consciente de la magnitud que es jugar en uno de los mejores clubes del mundo. Solo siento orgullo de tener un papá que cumplió un sueño que muchos teníamos.

-Jugás en la misma posición que tu papá. ¿Qué sacaste de él y qué te transmitió?

-¡Sí! No me quedo otra ja ja. La verdad que mi papá me hizo madurar futbolísticamente muy rápido. Me dio mañas y consejos avanzados con respecto a los chicos de mi edad. Creo que lo más me transmitió fue su liderazgo, somos personas que nos gusta ordenar y hacernos notar dentro de la cancha.

Ivan-Moya-2.jpg

-¿Cómo estas en el Almuñecar City?

-Es mi primera experiencia como técnico en categoria senior (con gente mayor de edad). Es un club que apuesta por ser grande en muy poco tiempo. Me siento afortunado de estar trabajando aquí.

-¿Cómo es el club y la ciudad?

-Es un club en crecimiento y tiene un desarrollo terrible. Vamos ascendiendo cada año de categoría, se apuesta por dar salida a los jóvenes. Es una cuna de jóvenes jugadores.

La ciudad es hermosa, está en la costa de Granada y aquí el invierno no existe, hay 20 grados de temperatura todo el año.

Ivan-Moya-1.jpg

-¿Cómo está la pandemia en ese lugar?

-Las restricciones están terminando, se dice que en este mes sacarán definitivamente el tapabocas. Los casos mortales están bajando muy notablemente.

-¿Recordás el día que te probaste en un club o escuelita?

-Sí, fue con 17 años, en eñ UD Levante, un club que militaba en primera division en esos momentos). Fue un sueño cumplido aunque no tuve la suerte de quedarme.

-¿En cuál de los anteriores clubes te fue mejor?

-Jugar en Tercera division fue el gran reto que tuve como jugador.

-Contá de qué se encarga la empresa donde trabajás

-Somos una empresa que formamos a jugadores de todo el mundo. Los chicos pasan acá un año en nuestra Academia con el objetivo de sentirse profesionales. Les ofrecemos un programa profesional, con entrenamientos de élite y con instalaciones pro.

Durante este desarrollo ayudamos a los chicos a buscar pruebas en equipos importantes del paí, esa es nuestra filosofía. Actualmente tenemos seis equipos y uno de ellos femenino. Esto seria FC Malaga City Academy

-¿Qué jugador seguías de chico y era tu ídolo?

-Me encantaba Ronaldinho, fue un mago en la época.

-¿Cómo vivís el conflicto entre Rusia y Ucrania?

-Uf, es un tema delicado. Acá lo sentimos un poco más cerca y se habla de muchas teorías. Espero que no se propague ni a Europa ni al resto del mundo.

-¿En cuál equipo debutaste en primera y qué recordás de eso?

-Debuté con 17 años en el Granada Atlético, un equipo de 3ª división donde hice mis inferiores.

Lo que mas recuerdo fue el cariño de los veteranos del equipo, cómo me ayudaron a sacar los nervios afuera y disfrutar del momento. Y así fue, jugué el segundo tiempo y al día de hoy muchos de ellos son amigos.

Otros datos del defensor