Iván Gauna y la motivación de seguir con Gimnasia en una racha positiva

"Queremos continuar con esta seguidilla de triunfos que nos va a servir para seguir escalando en la tabla de posiciones y para el estado anímico del equipo", continuó diciendo el volante del equipo mensana.

El equipo que dirige el entrenador Luca Marcogiuseppe acumula dos triunfos consecutivos, viene de ganarle por la mínima diferencia a Almirante Brown en el estadio Víctor Legrotaglie y en el último encuentro de visitante goleó 5 a 1 a Villa Dálmine en Campana.

El jugador dio las claves de la racha ganadora al decir: "La seguidilla de partidos es buena por los puntos obtenidos, lo necesitamos y también creo que lo merecemos porque venimos trabajando en los entrenamientos de la semana. Los triunfos generan confianza y es bueno complementarlo jugando bien al fútbol".

Sobre la continuidad que tiene, se siente muy agradecido y reconoció: "Me siento muy bien, es importante tener un grupo que me apoya, un cuerpo técnico que me aconseja y trabaja diariamente para intentar que esté lo mejor posible".

Los convocados para viajar a Jujuy

https://twitter.com/GimnasiaMendoza/status/1515437562898362371 #PrimeraNacional



Los jugadores citados por Luca Marcogiuseppe para visitar este domingo a Gimnasia de Jujuy #VamosLobo pic.twitter.com/cfOmAOEMU5 — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) April 16, 2022

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará ante Flandria el próximo lunes 25 de abril a las 21. El encuentro se jugará en el Malvinas Argentinas y corresponde a la 12ª fecha, ya que se ha resembrado el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie.

Fotos: Martín Pravata (UNO)