Iván Gauna tuvo un estreno triunfal con la camiseta del Lobo

"Me siento muy bien en Gimnasia y Esgrima, realmente me he encontrado con un grupo muy humilde y trabajador. Me adapté muy rápido al grupo, eso es algo muy importante para un jugador cuando se incorpora a un club. El objetivo que tengo es pelear el ascenso junto a mis compañeros", aseguró el ex Deportivo Merlo.

A la hora de hacer un análisis como jugador, opinó: "Soy lateral por la izquierda, también me puedo desempeñar como volante por la izquierda, me gusta pasar mucho al ataque".

Con respecto al trabajo del entrenador Luca Marcogiuseppe, aseguró: "Es un entrenador que es muy intenso. Cada vez que hay un cambio de técnico, se renuevan las esperanzas para todos los jugadores. Junto a su cuerpo técnico han demostrado que son muy laburadores, imponiendo su idea de trabajo".

Sobre el compromiso ante All Boys, afirmó: "Será un partido durísimo frente a un rival que viene muy bien en el torneo. Nosotros, con nuestras arma, trataremos de ratificar los bueno que hicimos ante San Telmo".

Fotos: Martín Pravata (UNO).