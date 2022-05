Ismael Cortez, con sus 20 años, tiene un gran nivel en Gimnasia y Esgrima

Ismael Cortez , Gimnasia y Esgrima.jpg El lateral se ha desempeñado marcando los dos laterales en el Lobo. Foto: gentileza Diario UNO

El futbolista se refirió a lo que significa jugar en el Lobo y se siente muy agradecido: "Gimnasia y Esgrima significa mucho para mí. Es el club que me abrió las puertas y me dio la oportunidad de jugar y después debutar en primera. La verdad que me siento muy feliz por la confianza que me han dado. Empecé jugando en la primera local el año pasado y en octubre me subieron con el plantel profesional".

ismael Cortez Lobo.jpg El lateral se ha desempeñado marcando los dos laterales en el Lobo. Foto: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima

Cortez contó sobre sus inicios en el fútbol y admitió: "Mis inicios fueron en Godoy cruz en el 2016, hice inferiores y llegue a jugar en Reserva. Estuve en Godoy cruz hasta fines del 2020 principios del 2021 y después de ahí me vine para Gimnasia y Esgrima".

Sobre el momento que vive, contó: "Mi familia se siente contenta y muy orgullosa y esto me motiva para seguir creciendo como jugador. Y mis amigos también saben todo el esfuerzo y el sacrificio que hice para llegar a ser jugador profesional. Siempre desde chiquito que me gustaba jugar en la calle, cuando volvía de la escuela hasta tarde que estaba boludeando con la pelota".

Con respecto al compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto, dijo: "Sabemos que será un partido difícil en nuestra cancha, frente a un equipo que viene bien en el torneo, venimos con bronca por la derrota que sufrimos ante Deportivo Madryn de visitante".

Gimnasia y Esgrima recibirá al Celeste

Gimnasia y Esgrima este domingo se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 16° fecha del torneo. El partido se jugará a las 16 y será transmitido por TyC Sports Play.