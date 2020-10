Inter Miami, con los hermanos Higuaín, empató en la MLS

Sin embargo, el conjunto del estado de Georgia estableció la igualdad, a través del irlandés Jake Mulraney (St. 38m.), según indicó el sitio oficial de la competencia.

image.png Gonzalo Higuaín jugó unos minutos con su hermano en la MLS.

Gonzalo Higuaín arrancó como titular y jugó todo el partido para el conjunto que dirige el DT uruguayo Diego Alonso, que interrumpió una racha de dos triunfos consecutivos. El ex delantero de River lleva cinco cotejos disputados, con un gol.

En tanto, su hermano Federico (ex Godoy Cruz de Mendoza e Independiente) debutó ingresando en el final del segundo tiempo, por el ex enganche de Estudiantes de La Plata, Matías Pellegrini.

https://twitter.com/futboltrotters/status/1316560828041170946 Los hermanos Higuaín jugando juntos en la MLS por primera vez.pic.twitter.com/kOUNmMZKHV — Juan Manuel D'Angelo (AKA Futboltrotters) (@futboltrotters) October 15, 2020

En Inter Miami también se desempeñaron desde el minuto inicial los defensores Nicolás Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex River y Estudiantes de La Plata).

En Atlanta United, en tanto, el ex volante de Banfield, Eric Remedi, estuvo en el elenco titular, mientras que el ex marcador de punta de San Lorenzo, Fernando Meza, no ingresó.

El único argentino que marcó en la jornada es el ex volante de Vélez, Yamil Asad, que anotó un penal (St. 30m.) para DC United, que igualó 2-2 con Philadelphia Union.

Otros resultados (en paréntesis, los jugadores argentinos): Houston Dynamo 1 (Matías Vera y Tomás Martínez)-Nashville 3; Montreal Impact 2 (Maximiliano Urruti)-New England Revolution 3 (Gustavo Bou); Cincinnati 2 (Alvaro Barreal)-Columbus Crew 1 (Milton Valenzuela); Orlando City 1-New York City 1 (Valentín Castellanos); Toronto 1 (Pablo Piatti)-New York Red Bulls 1.

El equipo de Almeyda le ganó al de Guillermo

San Jose Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda, goleó por 4-0 como visitante a Los Ángeles Galaxy, conducido por Guillermo Barros Schelotto, en el partido que cerró la fecha 19 de la Major League Soccer (MLS).

Los goles de San Jose fueron convertidos por Andrés Ríos, otro ex River, Nick Lima, en dos ocasiones, y Tommy Thompson.

Los conducidos por Almeyda actualmente están clasificando a los playoffs en la séptima posición de la tabla de la Zona B con un total de 23 puntos en 18 encuentros.

En el San Jose Earthquakes jugó, además del mencionado Ríos, Cristian Espinoza, ex Huracán y Boca.

En Los Angeles Galaxy fueron titulares los ex Boca, Cristian Pavón y Emiliano Insúa.

El equipo de Barros Schelotto esta último con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y nueve derrotas, aunque aún conserva chances de clasificarse para los playoffs que definirán al campeón de la MLS.