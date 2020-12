Inostroza: "Sabemos que el simpatizante siempre está"

El jugador se refirió al banderazo que hicieron los simpatizantes y dijo: "Es algo emocionante el apoyo del simpatizante, es algo muy lindo el apoyo del hincha. Ellos siempre nos han dado su aliento y es un plus a la hora de salir a la cancha. Sabemos que todo el departamento de Las Heras está con nosotros y los jugadores vamos a dejar todo por esta camiseta".

Una vez más los hinchas de Huracan, dijeron presente.



El defensor agregó: "Estoy contento porque ya pasó esta odisea y podemos jugar al futbol, lo que nos gusta hacer. Estoy feliz porque los jugadores gozamos de buena salud y no nos ha afectado el virus".

Con respecto al partido ante Deportivo Madryn, admitió: "Llegamos de buena manera, pero tenemos dos bajas importantes por lesión. igual tenemos confianza en el plantel que tenemos y esperamos hacer buen papel en Madryn".

"Se verá un equipo protagonista, con mucha intensidad, que va ir a buscar el partido en todo momento. Tenemos que saber manejar el encuentro, ser sólidos en defensa y contundente en el área rival", opinó Nico.

Su reflexión sobre Maradona

El defensor Nicolás Inostroza dejó frases emotivas sobre la muerte de Diego Maradona y afirmó: "Sentí una tristeza absoluta, fue un icono y dejó una marca del fútbol. Una persona que se reveló, lo demostró en los goles a Inglaterra tomando una revancha personal de los soldados caídos en la Islas Malvinas".

El ex jugador del Lobo agregó: "Las frases históricas que dejó, amaba a su país. Es una de las personas más nombradas del mundo y se conformaba con poco. Para él la gloria en el fútbol no tenía precio. Y en eso estoy de acuerdo, que no hay plata en el mundo para satisfacer la gloria, como ganar un campeonato o lograr un ascenso, en quedar en la historia de un club. Es algo que me quedó muy marcado, va a seguir siendo por los siglos el mejor jugador del mundo".