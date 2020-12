En el VAR estarán los brasileños Rafael Traci y Danilo Manis.

El "rojo" tiene prácticamente asegurada la clasificación a los cuartos de final ya que la semana pasada consiguió una importante ventaja con la goleada por 4-1 en Montevideo con tantos convertidos por Lucas González, Alan Velasco, Silvio Romero y Federico Martínez.

Si logra cerrar la serie a su favor, el "Rojo" aguardará por el ganador de Bolívar y Lanús, que perdió por 2-1 en la ida en la altura de La Paz y mañana deberá revertir la serie en La Fortaleza.

El equipo de Lucas Pusineri derrotó el sábado a Colón en Santa Fe por 2-1 por la flamante Copa Diego Maradona y llegó a los diez partidos sin perder, con seis triunfos y cuatro empates.

La última derrota fue a principios de marzo -antes del receso por la pandemia de coronavirus- cuando cayó ante Huracán por 1-0, como visitante, por la fecha 22da. de la Superliga.

Las estadísticas juegan a favor del equipo de Pusineri ya que durante el ciclo del entrenador que comenzó a mediados de enero de este año sufrió cinco derrotas pero ninguna por más de un gol de diferencia y mañana clasificará aún perdiendo por tres.

En el estadio Libertadores de América, además, Independiente no pierde por Copa Sudamericana desde la edición 2015 cuando cayó por 1-0 con Independiente Santa Fe, de Colombia. Después, fueron doce triunfos y dos empates.

Si bien no convence desde el juego, Independiente logró una solidez defensiva que mañana, no obstante, no tendrá a su principal responsable: el arquero Sebastián Sosa.

El uruguayo fue exigido para jugar la ida pero se resintió y en el entretiempo fue reemplazado por Milton Álvarez, quien seguirá en el el arco del conjunto de Avellaneda hasta la recuperación del exPeñarol, Boca, Vélez y Rosario Central, entre otros clubes.

Los otros cambios serían los ingresos de Pablo Hernández y Jonathan Menéndez por Alan Soñora y el uruguayo Federico Martínez, respectivamente.

Fénix, por su parte, jugó el sábado por el torneo Intermedio de Uruguay y empató 1-1 con Deportivo Maldonado, como local.

El equipo del histórico Juan Ramón Carrasco, quien no podrá contar con Roberto Fernández por su expulsión en la ida, tendrá la difícil misión de revertir una serie adversa en su primera participación en los octavos de final del certamen continental.

--Probables formaciones--

Independiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas González, Lucas Romero y Pablo Hernández o Alan Soñora; Jonathan Menéndez o Federico Martínez, Alan Velasco y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Fénix: Francisco Casanova; Kaique, Léo Coelho, Ángel Rodríguez y Juan Álvez; Fernando Souza, Bryan Olivera, Manuel Ugarte y Adrián Argachá; Ignacio Pereira y Luciano Nequecaur. DT: Juan Ramón Carrasco.

Hora: 21.30

Estadio: Libertadores de América (Independiente)

Árbitro: Wilton Sampaio

TV: ESPN.