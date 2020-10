Independiente venció a Atlético Tucumán por la mínima

La acción que derivó en la pena máxima fue una incursión dentro del área del extremo uruguayo de Independiente Federico Martínez, en la que el defensor Yonathan Cabral lo derribó, luego de rechazar la pelota.

Gol de Silvio Romero, Independiente 1-0 Atlético Tucumán:

Embed

En el complemento, la temprana expulsión de Ramiro Carrera en el "Decano" tucumano complicó su intención de llevarse un mejor resultado, aunque terminó aguantando la búsqueda constante del "Rojo" dirigido por Lucas Pusineri, que generó pero no concretó.

La revancha de esta serie para definir el clasificado a los octavos de final se disputará la próxima semana en San Miguel de Tucumán, con el gol de visitante como criterio de desempate.

https://twitter.com/Sudamericana/status/1322002403697328128 ⚽ ¡Las atajadas de @sebauruguayo1!



El arquero de @Independiente, figura y pieza clave para mantener el triunfo ante @ATOficial.



¿Cuál te gustó más? pic.twitter.com/iPS7VAy45X — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 30, 2020

-Síntesis-

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández; Jonathan Menéndez, Federico Martínez, Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Guillermo Ortiz, Fabián Monzón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Franco Mussis, Augusto Lotti; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 27m Romero (I), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 9m Leonardo Heredia por Lotti (AT); 23m Agustín Lagos por Acosta (AT) y Ramiro Ruiz Rodríguez por Mussis (AT); 25m Domingo Blanco por Menéndez (I); 32m Andrés Roa por F. Martínez (I); 43m Gabriel Risso Patrón por Melano (AT); 45m Braian Martínez por Velasco (I).

Incidencia en el segundo tiempo: 3m expulsado Carrera (AT), por doble amonestación.

Estadio: Libertadores de América (Independiente).

Árbitro: Chrystian Ferreyra (Uruguay).