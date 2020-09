Los siete futbolistas que fueron aislados preventivamente dieron negativo de coronavirus luego de los testeos realizados y este viernes volverán a entrar con el resto de sus compañeros bajo los protocolos correspondiente. La Lepra continúa con su preparación de cara al reinicio de la Primera Nacional.

"Los 7 jugadores hisopados en el día de ayer, aislados preventivamente, dieron negativo gracias al rápido accionar del cuerpo médico. Mañana, los jugadores se sumarán a los entrenamientos. ¡Al virus lo frenamos entre todos!", publicó el club en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1309292985444634625 ⚠️COMUNICADO MÉDICO



Los 7 jugadores hisopados en el día de ayer, aislados preventivamente, dieron negativo gracias al rápido accionar del cuerpo médico.



Mañana, los jugadores se sumarán a los entrenamientos.



¡Al virus lo frenamos entre todos!#MásUnidosQueNunca #ArribaLaLepra — Independiente Riv. (@CSIRoficial) September 25, 2020

Esperan por Alejandro Rébola

El defensor central Alejandro Rébola continúa transitando su periodo de recuperación luego de conocer que tiene coronovirus y es asintómatico.

El defensor, en dialogo con Ovación 90 por Radio Nihuil, dio detalles de cómo se está sietiendo: "Estamos aislados en el complejo. Me siento muy bien y no he tenido ningún síntoma. Todos los casos que he visto son asintomáticos".

"Estoy entrenando en el complejo, haciendo la mismo rutina de trabajo que cuando estaba cumpliendo la cuarentena. No he sentido cansancio y lo estoy llevando de manera tranquila, me quedan algunos días de aislamiento, después me voy hacer un chequeo médico", agregó.