Independiente Rivadavia presentó a uno de sus refuerzos

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1478467793670619140 ¡Llegó el primero del año!



Pablo Cortizo firmó su vínculo con nuestra institución por los próximos 12 meses.



¡Éxitos, Pablo! pic.twitter.com/LvhrwMvOfm — Independiente Riv. (@CSIRoficial) January 4, 2022

Cortizo, de 32 años, además jugó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Patronato, Mitre, Atlanta, Tiro Federal y Club Atlético Brown.

Pablo-Cortizo-Independiente-Rivadavia-1.jpg

Además el elenco del Parque sumó a Diego Tonetto (ex Deportivo Maipú), Lucas Algozino (viene de jugar en Güemes de Santiago del Estero), Hernán Rubén (ex Defensores de Villa Ramallo), Valentín Perales (ex Deportivo Morón), Zules Caicedo (ex San Martín de San Juan), Gustavo Turraca (ex Los Andes), Leandro Finochietto (ex Argentinos Juniors), Norberto Ezequiel Vidal (ex San Martín de San Juan), Joaquín Vivani (ex Sarmiento) y Eladio Ramos.

https://twitter.com/diegoagrain/status/1478496087560261634 #IndependienteRivadavia



Dice @Rioschipi que el nuevo refuerzo Fernando Luna está aislado en la Posada Azul por ser positivo de Coronavirus.#Ovación90@radionihuil — diego ricardo agrain (@diegoagrain) January 4, 2022

Se sumó al club y tiene Covid

Según confirmó este martes en Radio Nihuil el periodista Rodrigo Ríos, el jugador Fernando Luna (ex Quilmes) se sumó a la Lepra y dio positivo de Covid, por lo que fue aislado

Lo que viene

De cara a la próxima temporada en la Primera Nacional, la Lepra ha incorporado a varios jugadores. Pero antes de jugar ese torneo, el Azul deberá jugar frente a Gimnasia y Esgrima el clásico de los 16avos de final de la Copa Argentina.