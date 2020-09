Jesús Méndez, de último paso en el Deportivo Maupú en el Federal A, llegará a la Lepra para ocupar el lugar que dejó vacante la salida de Santiago Úbeda, quien seguirá su carrera en Sol de América de Paraguay.

Marcelo Straccia, en diálogo con Ovación (Radio Nihuil), contó que el presidente del club, Carlos Castro, le había comentado que llegaron a un acuerdo de palabra con el ex futbolista de River y Boca, entre otros.

"Jesús (Méndez) va a estar con nosotros. Me lo acaba de manifestar el presidente. Además de la experiencia que tiene es un jugador joven, tiene 32 años, y es una gran persona. Muchísimas personas me han hablado muy bien. Las veces que hablé con él me manifestó que quería jugar en Independiente y puso mucho para que esto ocurra", contó el DT azul.

Jesus-Mendez-Lepra2.jpg

Méndez volvió del retiro, tras dejar Vélez, en diciembre del 2019 cuando se confirmó que jugaría para el Cruzado. Bajo la conducción del Gringo Sperdutti debutó en enero de este año ante Huracán Las Heras por Copa Argentina.