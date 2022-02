Independiente presentó a Alex Vigo con un insólito video

Tras las idas y vueltas en las negociaciones, el Rojo anunció la incorporación del defensor de 22 años con un video que inició con el clásico "Tic, tac" de Josep Pedrerol, periodista español de "El Chiringuito", seguido por la frase "Here we go!" del periodista italiano Fabrizio Romano y por el reconocido el meme del actor Osvaldo Laport.