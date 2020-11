Independiente empató con Atlético y jugará con Fénix

Sin embargo, justo antes del descanso y también de cabeza, apareció Leonardo Heredia para darle esperanza al "Decano" de Ricardo Zielinski, que necesitaba dos goles y que no le conviertan otro para avanzar a octavos de final.

En el complemento, apareció el arquero Sebastián Sosa para volver a ser figura de Independiente como en cada uno de los partidos desde el reinicio de la competencia.

En la próxima instancia, el "Rojo" enfrentará a Fénix de Uruguay, en una serie que empezará en Montevideo y terminará en Avellaneda.

Goles:

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis, Leonardo Heredia; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández; Jonathan Menéndez, Andrés Roa, Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 20m Romero (I) y 40m Heredia (AT).

Cambio en el primer tiempo: 26m Domingo Blanco por Menéndez (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Augusto Lotti por Mussis (AT); 16m Alan Soñora por Roa (I) y Federico Martínez por Velasco (I); 24m Ramiro Ruiz Rodríguez por Acosta (AT); 33m Matías Alustiza por Erbes (AT); 40m Sergio Barreto por Hernández (I).

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).