Inauguraron una estatua de Maradona de cinco metros y dos toneladas

La figura del Diez, creada por el escultor cordobés Carlos Benavídez, es de bronce en su totalidad y está exclusivamente dedicada al “Gran Capitán” de la Selección argentina, según reveló en una entrevista el autor de la obra.

Reconocido por sus obras a nivel nacional e internacional, Benavídez sostuvo: “A fines de diciembre me le encargaron y ha sido un placer, como también el de estar aquí en Santiago que no lo conocía. Nunca había venido, me quedé enamorado de la gente, de su calidez”.

El afamado escultor confesó que la posición de Maradona en la escultura “es bien característica, con la pelota pegada al pie izquierdo" y que además está inspirada en "la época del '86, que fue el tiempo de su mayor esplendor”.