Ignacio Piatti le echó más leña al fuego en San Lorenzo

El mediocampista de 35 años recibió una carta documento previo a las Fiestas 2020, ya que el club ejecutó la cláusula gatillo que figuraba en el contrato para rescindirle de manera unilateral, para que no entrara en vigencia el año y medio que aún le quedaba de vínculo.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1349054652021682178 Nacho Piatti y el día que los hermanos Romero ofrecieron 15 mil pesos para ganar un partido. La reacción de los integrantes de #ESPNF90 pic.twitter.com/82ggDl4QoT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 12, 2021

En sus primeras declaraciones públicas tras ese episodio, en el canal ESPN, Piatti reveló cómo era el día a día con los hermanos Romero, que al margen de la salida del entrenador Mariano Soso, quedaron en el centro de la polémica por todo lo ocurrido dentro del vestuario, tras la derrota ante Banfield.

Una discusión con golpes de puño con el arquero Fernando Monetti fue el corolario de un largo prontuario de conflictos de los mediocampistas paraguayos desde su llegada al "Ciclón".

"Yo pregunté y me dijeron que los trataron de integrar de todas maneras, con un asado, pero por un motivo o por el otro no se integraban", sostuvo Piatti.

Además, recordó el momento de la fractura del juvenil Marcelo Herrera, que se dio en un trabajo táctico y por una patada desleal de Ángel Romero.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1349053674220363780 Nacho Piatti: "Cuando les das tantos privilegios a dos jugadores pasa lo que pasó... hicieron echar a dos o tres técnicos". #ESPNF90 pic.twitter.com/56ULdBT66D — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 12, 2021

"Cuando lesionaron a Herrera fue en un táctico, lo llamé a Tinelli y le dije que estaba pasando algo grave, que tenía que aparecer él, y me dijo que le iban a pedir disculpas. Después de eso tuvimos una charla, donde hablé yo, para decirle a los Romero que si no cambiaba nos íbamos a ir a las manos, y ellos cambiaron un poco, hasta lo que fue este fin de semana", indicó.

Y recordó: "Ellos nos pedían perdón, que se le había salido la cabeza, eso decían. Me preguntaron si yo nunca me había equivocado, y le dije que así como ellos no. Pero no cambiaron en ningún momento".

Incluso, Piatti reveló que en la previa de un partido, los hermanos Romero prometieron pagarle 15 mil pesos a cada uno de los futbolistas si San Lorenzo conseguía una victoria.

"No sé si quizás para arreglarla, no me acuerdo en qué partido, dijeron que si ganábamos nos daban 15 mil pesos a cada uno. Terminó el partido, los fui a saludar y felicitarlos porque habían jugado bien, y me quisieron dar la plata, obviamente que no la acepté", dijo.

Por último, apuntó contra el manejo de los dirigentes de San Lorenzo, encabezados por Marcelo Tinelli, que le dio "privilegios y la llave del club a dos jugadores".

"A mí me sacaron por la puerta de atrás, me hicieron quedar a mí como el que hacía los líos. A veces venía Fabián y nos prometía cobrar al otro día, pero venían los más chicos y nos decían que no cobraban, nos mentían. Y después capaz Marcelo se enojó porque fuimos a concentrar sin la ropa del club, de ahí directamente me echó", cerró.